Открытые бассейны появятся на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

Открытые бассейны появятся на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". В стоимость входного билета будет включено использование шезлонга, зонтика, а за безопасностью на воде будут следить спасатели.

Летний фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стартует в столице 1 июня. Свыше 250 тысяч мероприятий пройдет в рамках фестиваля до 8 июня.

Сколько продлится фестиваль? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.