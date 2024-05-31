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31 мая, 14:15

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Открытые бассейны появятся на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

Открытые бассейны появятся на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

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Открытые бассейны появятся на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". В стоимость входного билета будет включено использование шезлонга, зонтика, а за безопасностью на воде будут следить спасатели.

Летний фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стартует в столице 1 июня. Свыше 250 тысяч мероприятий пройдет в рамках фестиваля до 8 июня.

Сколько продлится фестиваль? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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