Москвичам и гостям столицы рассказали, как встретить Новый год в городе. Например, можно пойти на ГУМ-Каток или на ВДНХ и встретить новогоднюю ночь под бой курантов. Также есть возможность сходить на канатную дорогу или прокатиться в кабинке колеса обозрения.

Также власти столицы сообщили, что метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Ночные маршруты автобусов тоже продлили время работы. Подробнее о том, как будет работать столица, – в эфире телеканала Москва 24.