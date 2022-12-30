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Москвичам и гостям столицы рассказали, как встретить Новый год в городе

Москвичам и гостям столицы рассказали, как встретить Новый год в городе

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Москвичам и гостям столицы рассказали, как встретить Новый год в городе. Например, можно пойти на ГУМ-Каток или на ВДНХ и встретить новогоднюю ночь под бой курантов. Также есть возможность сходить на канатную дорогу или прокатиться в кабинке колеса обозрения.

Также власти столицы сообщили, что метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Ночные маршруты автобусов тоже продлили время работы. Подробнее о том, как будет работать столица, – в эфире телеканала Москва 24.

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