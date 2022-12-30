Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года столичные городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В период новогодних и рождественских праздников – с 30 декабря по 9 января – городские службы работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Бирюков уточнил, что особое внимание специалисты уделят работе электросетевых объектов, пожарной безопасности, а также защищенности топливно-энергетической инфраструктуры.

В режиме готовности в Москве находятся около 1,5 тысячи специалистов пожарно-спасательных подразделений. Порядка 1,3 тысячи восстановительных бригад уже осуществляют дежурство.

Помимо этого, в преддверии праздников в городе подготовили 1,8 тысячи источников электроснабжения и три мобильные котельные.

В период новогодних праздников для столичных жителей в круглосуточном режиме будет работать контакт-центр. Специалисты ответят на вопросы горожан об услугах ЖКХ, транспорте и рассмотрят другие обращения.

Во всех регионах России в период длительных выходных на дежурство заступят 469 тысяч специалистов Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

МЧС России проконтролирует соблюдение требований безопасности на 34,5 тысячи мероприятиях.



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