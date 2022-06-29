Бочкарев рассказал о завершении монтажа эскалаторов на станции "Сокольники" БКЛ метро

На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро закончили установку эскалаторов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Всего на платформе будет 16 подъемников. От 7,5 до 15 метров в высоту. Настроить их планируют до конца лета.

У станции два подземных вестибюля под Сокольнической площадью. В первом организуют пересадку на Сокольническую линию и выход на Русаковскую улицу. Из второго – пересадку на Песочную улицу и к парку. В данный момент на станции идет ремонт.

Стены вестибюлей облицовывают серым мрамором и гранитом. А на самой платформе будет потолочное панно с символикой Московского метрополитена. В целом, северо-восточный участок БКЛ готов на 95%, отметили в департаменте градостроительной политики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.