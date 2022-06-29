"Это наш город": касса с билетами на водные маршруты заработала в центре Москвы

Касса с билетами на водные маршруты появилась в самом центре Москвы. Заметный киоск "Суда сюда!" открыли на Устьинском причале в районе Китай-города. Об этом сообщили в Дептрансе.

Оплатить билет получится "Тройкой", банковской картой или наличными. На Китай-городе можно купить прогулку по северному маршруту – от Киевского до Устьинского причала.

