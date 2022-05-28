Монтаж новых путей завершается в электродепо "Владыкино". Работы выполнены уже на 95%. Об этом сообщили в Дептрансе.

В депо сейчас идет реконструкция. Там достраивают новый корпус для стоянки и ремонта поездов. Он сможет вмещать больше составов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.