Творческие мастер-классы пройдут на фестивале "Пасхальный дар".

Разнообразная программа мастер-классов ждет гостей фестиваля "Пасхальный дар" не только в центре Москвы, но и на окружных площадках. Например, в Марьино можно освоить столярное дело, создать разнообразные деревянные изделия пасхальной тематики.

В Гольяново дети узнают о самых известных фарфоровых заводах в России XIX века, познакомятся с традициями пасхальных застолий и распишут пасхальную посуду.

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