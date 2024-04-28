Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 22:15

Город

Творческие мастер-классы пройдут на фестивале "Пасхальный дар".

Творческие мастер-классы пройдут на фестивале "Пасхальный дар".

Кремлевская школа верховой езды открыла летний сезон

Традиционный фестиваль "Пасхальный дар" заработал в столице

Москвичам предложили попробовать постные блюда на фестивале "Пасхальный дар"

Дороги в Москве промыли с шампунем

Технику из США, Великобритании и Франции представят на выставке в парке Победы

Кремлевская школа верховой езды открывает летний сезон на ВДНХ

Специальную программу подготовили для фестиваля "Пасхальный дар" в Москве

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 8 новых станций метро

Благотворительные акции и лекции пройдут на фестивале "Пасхальный дар"

Разнообразная программа мастер-классов ждет гостей фестиваля "Пасхальный дар" не только в центре Москвы, но и на окружных площадках. Например, в Марьино можно освоить столярное дело, создать разнообразные деревянные изделия пасхальной тематики.

В Гольяново дети узнают о самых известных фарфоровых заводах в России XIX века, познакомятся с традициями пасхальных застолий и распишут пасхальную посуду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоАнастасия ТарееваАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика