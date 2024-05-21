Москва почти вдвое увеличит число операций по профилю травматологии и ортопедии

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В московских стационарах в 2024 году проведут почти вдвое больше операций травматологического и ортопедического профиля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Отмечается, что также будет проводиться эндопротезирование крупных суставов, которое требуется при дегенеративных заболеваниях тазобедренного и коленного суставов, переломах шейки бедра, переломах металлофиксаторов и иных проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

Ракова отметила, что доступность операций по эндопротезированию крупных суставов позволит москвичам сохранять мобильность и любом возрасте, улучшит их качество жизни и самочувствие. Также в этом году выполнят почти в два раза больше хирургических вмешательств по эндопротезированию крупных суставов, в том числе на шесть тысяч увеличится число операций по эндопротезированию изношенных тазобедренного и коленного суставов и почти на тысячу – по замене сустава при переломе шейки бедра, сказала заммэра и добавила, что в результате такую медпомощь получат почти на 10 тысяч человек больше по сравнению с прошлым годом.

Иногда замена изношенного сустава на искусственный является единственным видом лечения, который позволит человеку вновь вести привычный образ жизни. Эндопротезирование помогает пациенту избавиться от боли и скованности в конечностях, а также улучшить общее состояние здоровья.

Ракова подчеркнула, что горожане могут быстро и бесплатно получить специализированное хирургическое лечение при переломе шейки бедра. По ее словам, сейчас операции могут проводиться в течение 48–72 часов с момента получения травмы, что сокращает сроки госпитализации и количество послеоперационных осложнений.

Лечение по этому профилю реализуется в большинстве городских многопрофильных стационаров, среди которых ГКБ имени Боткина, ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ № 13, ГКБ № 1 имени Пирогова и другие медучреждения.

Ранее сообщалось, что в Москве расширили программу обязательного медицинского страхования (ОМС). В этом году объем специализированной помощи увеличили более чем в 1,5 раза. В рамках ОМС также появилось больше операций, среди которых – оперативные методы борьбы с катарактой, протезирование суставов и имплантация кардиостимуляторов.

