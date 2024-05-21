Работы по обновлению сквера начались в районе Отрадное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Работы по обновлению сквера стартовали в районе Отрадное на северо-востоке Москвы. В рамках благоустройства специалисты приведут в порядок территорию Северного бульвара от Юрловского проезда до поворота около дома 9а, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Бульвар располагается рядом со станцией метрополитена "Отрадное" и окружен домами, школами и детскими садами. Специалисты уже демонтировали оборудование на детских площадках. В настоящее время они занимаются старым покрытием дорожек и закладными для установки новой системы наружного освещения.

После благоустройства сквер превратится в современное рекреационное пространство. В его западной части горожане смогут отдохнуть на разноуровневой платформе из террасных досок. Скульптуру "Семья оленей" отреставрируют, а рядом сделают зону отдыха с качелями.

По всей территории специалисты проложат широкие дорожки и разместят скамейки. Для велосипедистов организуют отдельный маршрут, вдоль которого построят спортивные комплексы с турниками и тренажерами.

На одной из детских площадок смонтируют игровой комплекс с качелями, горками и веревочными переходами. На другой площадке установят песочницу, качели, развивающую панель, карусель и спортивно-игровые комплексы.

Ранее на севере Москвы в Тимирязевском районе началось благоустройство сквера Соломенной Сторожки. Местные жители используют эту территорию как транзитную зону, ведущую к Тимирязевскому парку, парку "Дубки", автобусным остановкам и станции метро "Тимирязевская". В настоящее время специалисты делают дорожно-тропиночную сеть и прокладывают кабельную канализацию. В сквере обустроят большую детскую площадку с ярким резиновым покрытием, игровой башней и прогулочным видовым мостом.

