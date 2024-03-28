Шесть турбокольцевых перекрестков появится в столице до конца 2025 года

В Москве появятся еще шесть турбокольцевых перекрестков. На данный момент всего в столице таких перекрестков насчитывается 10. До конца 2025 года новую разметку нанесут на пересечении Фестивальной, Онежской и Петрозаводской улиц, на площади Ромена Роллана и на других участках.

Насколько эффективны такие турбокольца? Чем отличаются турбокольца от привычных круговых перекрестков? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.