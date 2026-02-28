"Зимний день московского спорта" в стиле ретро прошел в "Лужниках"

Боулинг валенками, керлинг чайниками, богатырские челленджи. 28 февраля на территории олимпийского комплекса "Лужники" прошел финальный "Зимний день московского спорта". Фестиваль объединил более 25 тысяч участников.

Масштабный праздник был выдержан в эстетике ретро. Например, посетители катка могли покататься под проверенные временем хиты и блеснуть винтажными нарядами на параде костюмов. А любители хоккея получили возможность попрактиковаться в дриблинге раритетными клюшками.

На лыжной трассе состоялась ретрогонка. Главное требование к ее участникам – образ в духе советской лыжной эпохи 1980-х годов: с деревянными лыжами и палками, шапками-петушками. Денежные призы получили не только самые быстрые и выносливые на лыжне, но и обладатели самого цельного и выразительного ретрообраза.

Гостей также ждали десятки активностей – как традиционных, так и необычных. Среди них – снежный дартс, зимний волейбол, эстафета с чугунками, перетягивание каната и веселые старты.

В атмосферу финального спортивного события зимнего сезона погрузилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.