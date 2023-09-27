Новые скейт-парки появятся у станций метро "Пыхтино" и "Физтех". Спортивные площадки предусмотрены в планах комплексного благоустройства.

Специалисты практически закончили благоустройство возле девяти станций, причем не только недавно открытых. В их числе – "Свиблово", "Медведково", "Планерная", "Пыхтино", "Аэропорт Внуково", "Яхромская", "Лианозово", а также "Нижегородская".



Всего в 2023 году планируют благоустроить около 60 транспортных объектов Москвы – станций метро, БКЛ, МЦД и городских вокзалов. Подробнее о том, как меняется пространство в столице, – в эфире телеканала Москва 24.