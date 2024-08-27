Детское пространство Local Play появилось в ЖК "Большая Академическая, 85"

Детская площадка Local Play появилась в ЖК "Большая Академическая, 85". Такие игровые пространства в проектах компании ПИК стали местом притяжения для детей и взрослых.

Пространство разделено на несколько зон. Для дошкольников установили песочную станцию и мини-горку, для школьников – холм с кратером внутри, где есть большая сетка для лазания и скалодром. На площадке есть также качели и динамическая карусель.

Позаботились также о родителях. Для них организовали зону отдыха.

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