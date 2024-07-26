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Новости

26 июля, 20:00

Город

Фестиваль "Арт-бульвар" открылся на Тверском бульваре 24 июля

Фестиваль "Арт-бульвар" открылся на Тверском бульваре 24 июля

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Фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние" стартовал в "Сокольниках"

На Тверском бульваре в среду, 24 июля, стартовал фестиваль современного искусства "Арт-бульвар". На нем все желающие могут станцевать бачату и сальсу, сыграть в городки, петанк, фрисби, баскетбол или принять участие в мастер-классах.

Например, на мастер-классах, посвященных современной фотографии, покажут, как правильно делать селфи или снимать домашних животных. А еще здесь можно создать свой арт- или скетчбук.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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