Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 20:38

M24.RU

Фестиваль "Театральный бульвар" открылся в столице

Фестиваль "Театральный бульвар" открылся в столице

Второй день фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" прошел в Москве

Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО

Новости часа: три новые магистрали появятся в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: более 2 тыс новых указателей установлено в Москве с января 2024 года

Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Собянин: количество закупок на портале поставщиков Москвы увеличилось на 11%

Собянин: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Более двух тыс новых указателей установили в Москве за полгода

"Город без окраин": Зябликово

15 июля в центре столице в рамках проекта "Лето в Москве" состоялось открытие фестиваля "Театральный бульвар". Ведущая Татьяна Сальникова пообщалась с участниками и узнала, какие активности ждут горожан на семи сценических площадках Бульварного кольца.

В рамках фестиваля москвичи и гости столицы смогут совершенно бесплатно посетить все мероприятия. В театральных представлениях будут задействованы свыше тысячи артистов. Гости увидят более 100 постановок в разных жанрах.
Сюжет: Лето в Москве
городфестивалиМосква онлайнвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика