15 июля, 20:38M24.RU
Фестиваль "Театральный бульвар" открылся в столице
15 июля в центре столице в рамках проекта "Лето в Москве" состоялось открытие фестиваля "Театральный бульвар". Ведущая Татьяна Сальникова пообщалась с участниками и узнала, какие активности ждут горожан на семи сценических площадках Бульварного кольца.
В рамках фестиваля москвичи и гости столицы смогут совершенно бесплатно посетить все мероприятия. В театральных представлениях будут задействованы свыше тысячи артистов. Гости увидят более 100 постановок в разных жанрах.