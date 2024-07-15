Фестиваль "Театральный бульвар" открылся в столице

15 июля в центре столице в рамках проекта "Лето в Москве" состоялось открытие фестиваля "Театральный бульвар". Ведущая Татьяна Сальникова пообщалась с участниками и узнала, какие активности ждут горожан на семи сценических площадках Бульварного кольца.

В рамках фестиваля москвичи и гости столицы смогут совершенно бесплатно посетить все мероприятия. В театральных представлениях будут задействованы свыше тысячи артистов. Гости увидят более 100 постановок в разных жанрах.