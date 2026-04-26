План строительства объектов инфраструктуры одобрили на северо-западе Москвы

В Москве одобрили план строительства объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры на северо-западе столицы. Общая площадь объектов составит свыше 150 тысяч квадратных метров. Два технопарка и деловые объекты построят на улице Маршала Прошлякова. Там создадут 7 тысяч рабочих мест.

Проекты реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. На новых площадках разместят производства текстиля, мебели и других товаров. Предприятия привлекут выпускников московских вузов. Программа стимулирования создания рабочих мест реализуется с 2020 года.

