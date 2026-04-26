Короткая рабочая неделя ждет москвичей перед майскими праздниками

Впереди у москвичей короткая рабочая неделя перед майскими праздниками. С 27 по 30 апреля будет всего четыре рабочих дня. 30 апреля является предпраздничным днем, поэтому работать будут на час меньше. В пятницу, 1 мая, страна отметит День весны и труда.

9 мая в этом году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник. Всего в мае ожидается 19 рабочих дней и 12 выходных. Можно взять отпуск с 4 по 8 мая, что даст 11 дней каникул подряд, но придется пожертвовать частью зарплаты.

