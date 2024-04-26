В Москве прошел торжественный митинг ко Дню Победы, организованный УФНС России по Москве

В Музее Победы на Поклонной горе прошел торжественный митинг ко Дню Победы, организованный управлением Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Москве. В зале Славы собрались сотрудники налоговой службы. Особыми гостями стали бойцы, которые несут службу в зоне СВО.

На мероприятии присутствовали и другие почетные гости, в их числе замначальника управления президента по общественным проектам Николай Овсиенко, замруководителя ФНС России Юлия Шепелева и другие.

Собравшиеся сначала почтили минутой молчания память всех погибших во время Второй Мировой войны, после чего возложили цветы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.