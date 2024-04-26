Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 17:30

Город

В Москве прошел торжественный митинг ко Дню Победы, организованный УФНС России по Москве

В Москве прошел торжественный митинг ко Дню Победы, организованный УФНС России по Москве

Военная техника проедет по некоторым улицам Москвы в рамках репетиции парада Победы

Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Ряд улиц в Москве перекроют вечером 26 апреля в связи с репетицией парада Победы

Собянин объявил о завершении реконструкции приемных отделений шести больниц

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Шесть приемных отделений больниц в Москве перешли на новый стандарт экстренной помощи

Собянин: на московских ярмарках представлены товары более чем из 40 регионов

Репетиция парада Победы в Москве пройдет 26 апреля

Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

В Музее Победы на Поклонной горе прошел торжественный митинг ко Дню Победы, организованный управлением Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Москве. В зале Славы собрались сотрудники налоговой службы. Особыми гостями стали бойцы, которые несут службу в зоне СВО.

На мероприятии присутствовали и другие почетные гости, в их числе замначальника управления президента по общественным проектам Николай Овсиенко, замруководителя ФНС России Юлия Шепелева и другие.

Собравшиеся сначала почтили минутой молчания память всех погибших во время Второй Мировой войны, после чего возложили цветы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика