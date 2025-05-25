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Новости

25 мая, 15:30

Город

Экологический маршрут "Заповедный лес" заработал в "Лосином острове"

Экологический маршрут "Заповедный лес" заработал в "Лосином острове"

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В национальном парке "Лосиный остров" завершилась реконструкция экологического маршрута "Заповедный лес". Его протяженность составила 2 километра. Специальные деревянные мостики проложили прямо поверх болот, что позволит рассмотреть природу парка и его обитателей еще ближе.

На экомаршурте расположены стенды с информацией об обитателях местности и специальные вышки, откуда открывается панорама на реку Яузу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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