Экологический маршрут "Заповедный лес" заработал в "Лосином острове"

В национальном парке "Лосиный остров" завершилась реконструкция экологического маршрута "Заповедный лес". Его протяженность составила 2 километра. Специальные деревянные мостики проложили прямо поверх болот, что позволит рассмотреть природу парка и его обитателей еще ближе.

На экомаршурте расположены стенды с информацией об обитателях местности и специальные вышки, откуда открывается панорама на реку Яузу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.