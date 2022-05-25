Развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе готова на 30%

На севере столицы на стадии реконструкции находятся несколько развязок. Одна из них находится на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Она готова на 30%, а на Осташковском шоссе – на 73%.

Когда должны завершить работы? И с чем возникают сложности? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

