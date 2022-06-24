В ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Алексей Сухов рассказал, что столичный трафик оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 153 километра.

Рядом с Лефортовской набережной произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Занята одна полоса. Движение затруднено на 1,5 километра. На месте уже присутствует экипаж Дорожного патруля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

