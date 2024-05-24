В столице начался фестиваль "Москва на волне. Рыбная неделя". На нем можно купить дальневосточного краба, курильскую скумбрию и сотни видов другой рыбы и морепродуктов. Гостей принимают 300 площадок по всему городу, а два больших рынка разместились на Школьной улице и у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ.

На празднике также проходят дегустации и мастер-классы, где участников учат готовить профессиональные шеф-повара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.