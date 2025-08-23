Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

23 августа, 15:15

Город

Москвичам рассказали, какие мероприятия проходят в выходные

Москвичам рассказали, какие мероприятия проходят в выходные

Колонна экологичной техники проехала по Садовому кольцу

Синоптики призвали не ждать тепла в Москве в ближайшее время

"Это Москва. Инфраструктура": отдых на воде

"Сити": Красная Пресня

"Сити. Едим": Бибирево

На Московском транспортном электрофестивале разыграют "Москвич 3е"

Парад экологичной техники прошел в Москве

"Новости дня": судьбу бывшего здания СЭВ на Новом Арбате решат москвичи

"Новости дня": "лесная школа" появилась в районе Покровское-Стрешнево

Фестиваль "Спасская башня" стартует в столице 23 августа. В честь открытия на ВДНХ состоится торжественное шествие и концерт участников.

Кроме того, в Москве отмечается день рождение панды Катюши и начинается Московская международная неделя кино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

.
Алексей Лазаренко Арина Устюкова

