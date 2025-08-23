Москвичам рассказали, какие мероприятия проходят в выходные

Фестиваль "Спасская башня" стартует в столице 23 августа. В честь открытия на ВДНХ состоится торжественное шествие и концерт участников.

Кроме того, в Москве отмечается день рождение панды Катюши и начинается Московская международная неделя кино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



