23 августа, 15:15Город
Москвичам рассказали, какие мероприятия проходят в выходные
Фестиваль "Спасская башня" стартует в столице 23 августа. В честь открытия на ВДНХ состоится торжественное шествие и концерт участников.
Кроме того, в Москве отмечается день рождение панды Катюши и начинается Московская международная неделя кино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
