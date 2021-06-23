Антиковидные рейды прошли в Тверском районе столицы

Контроль за соблюдением антиковидных мер в Москве строгий. Ежедневно сотрудники Объединения административно-технических инспекций вместе с полицией проверяют столичные кафе, рестораны, фудкорты в торговых центрах. Рейды прошли в Тверском районе.

В ходе рейда были выявлены два нарушения в кальянных "Мята Lounge" и "МосКальян". В данных заведениях продавались кальяны. После проведения обследования к данным заведениям будут применены административные меры.

По указу мэра, с прошлого года в столице запрещено курение кальянов в кафе и иных общественных местах. В Ассоциации кальянной индустрии уже предложили создать COVID-free кальянные и пускать туда только вакцинированных посетителей, как это будут делать в сфере общепита. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.