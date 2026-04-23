Реконструкция фасадов Центрального Московского ипподрома выполнена на 65%. Работы активизировались с наступлением тепла. С кровли приспустили строительную сетку, открылась отреставрированная квадрига.

Заместитель генерального директора ООО "ЦМИ" Сергей Шалаев рассказал о восстановлении конных скульптур. Покрытие квадриги выполнено из сплава цинка, олова и специальных добавок, что требует кропотливой работы с зачеканкой и заваркой швов.

