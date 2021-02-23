Телеканал Москва 24 узнал, как москвичи отмечают 23 Февраля

Москву сильно морозит, но при этом выглянуло солнце. Некоторые, несмотря на глубокий минус, решили отпраздновать День защитника Отечества на коньках.

Есть ли праздничная атмосфера на льду? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

