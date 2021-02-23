Столичные учреждения культуры подготовили онлайн-программу для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Онлайн-программу для детей подготовили столичные парки и учреждения культуры на эту неделю, передает портал мэра и правительства Москвы.
Побывать на чтениях "Сказки Гримм" можно 24 февраля в 11:00. Они пройдут на YouTube-канале библиотеки № 172. В этот же день в 12:00 на странице Facebook библиотеки № 26 детям прочитают рассказ Николая Носова "Автомобиль".
Посетить мастер-класс по аппликации из природных материалов "Птицы зимой" предлагают сотрудники библиотеки № 30. Ролик разместят на странице учреждения в Facebook 24 февраля в 12:00.
27 февраля в 12:00 на странице библиотеки № 179 в "ВКонтакте" детей научат делать многоликую маску из бумаги в технике оригами. В это же время культурный центр "Митино" проведет урок по рисованию. Он будет доступен на сайте центра.
Также детям предлагают совершить несколько путешествий по миру и России. 24 февраля в 12:00 в Facebook библиотеки № 34 состоится тур на Мальдивы. А в 16:00 на YouTube-канале библиотеки № 185 покажут видеоролик о путешествиях по городам России.
Узнать об истории Соловецких островов, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, можно будет 24 февраля в 13:30 на YouTube-канале Центральной городской деловой библиотеки.
Онлайн-путешествие в Ростов-на-Дону можно будет совершить 25 февраля в 15:00 в Facebook библиотеки № 37. А 27 февраля библиотека № 188 покажет фильм об удивительных местах горного Дагестана. Он будет транслироваться в Facebook учреждения в 15:00.
А парк "Фили" 25 февраля в 12:00 проведет мастер-класс по катанию на горных лыжах. Подготовительные упражнения можно будет легко повторять в домашних условиях. Мероприятие проведет тренер спортивной базы ЦСКА Александра Баканова. Тренировка будет доступна в соцсетях парка.
Урок по фигурному катанию пройдет в социальных сетях парка "Ходынское поле" 28 февраля в 12:00.
Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества пройдут на Северном речном вокзале. Организатором серии активностей выступит Мосгортранс.
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