На сервисе Russpass появились новые маршруты ко Дню защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маршрут по местам воинской славы Москвы "История великих побед" подготовил цифровой туристический сервис Russpass ко Дню защитника Отечества, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители смогут посетить парк "Патриот", Государственный музей обороны Москвы, парк Победы на Поклонной горе и Музей Отечественной войны 1812 года. Также будут доступны выставки техники и различные экскурсии.

В преддверии праздника на сервисе также разместили подборку "Военные музеи Москвы", которая включает в себя семь столичных музеев. В частности, посетители, изучив экспозицию "Подвиг народа" Музея Победы на Поклонной горе, узнают интересные факты об истории своей страны.

В Музее истории военно-морского флота России можно будет изучить 90-метровую дизельную подлодку Б-396 "Новосибирский комсомолец".

Ранее стало известно, что с 22 по 28 февраля в Москве ожидаются спектакли, концерты, театрализованные шоу на льду, экскурсии, лекции, спортивные занятия и многое другое. Для тех, кто предпочитает оставаться дома, мероприятия пройдут онлайн. На страницах парков в соцсетях появятся лекции, спортивные тренировки и творческий мастер-класс.

