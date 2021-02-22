На сервисе Russpass появились новые маршруты ко Дню защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Маршрут по местам воинской славы Москвы "История великих побед" подготовил цифровой туристический сервис Russpass ко Дню защитника Отечества, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Посетители смогут посетить парк "Патриот", Государственный музей обороны Москвы, парк Победы на Поклонной горе и Музей Отечественной войны 1812 года. Также будут доступны выставки техники и различные экскурсии.
В преддверии праздника на сервисе также разместили подборку "Военные музеи Москвы", которая включает в себя семь столичных музеев. В частности, посетители, изучив экспозицию "Подвиг народа" Музея Победы на Поклонной горе, узнают интересные факты об истории своей страны.
В Музее истории военно-морского флота России можно будет изучить 90-метровую дизельную подлодку Б-396 "Новосибирский комсомолец".
Ранее стало известно, что с 22 по 28 февраля в Москве ожидаются спектакли, концерты, театрализованные шоу на льду, экскурсии, лекции, спортивные занятия и многое другое. Для тех, кто предпочитает оставаться дома, мероприятия пройдут онлайн. На страницах парков в соцсетях появятся лекции, спортивные тренировки и творческий мастер-класс.
Для жителей Москвы подготовили культурно-развлекательную программу на долгие выходные
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