Онлайн-программу представили в Музее Победы ко Дню защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей Победы в Москве подготовил онлайн-программу ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В рамках концерта клуба военной авторской песни "Ветер Побед" прозвучат композиции военного времени и патриотические песни. Похожую программу представят на фестивале "Журавли Победы".

Онлайн-кинотеатр музея продемонстрирует фильм "Они сражались за Родину". Кроме того, здесь же можно будет найти серию исторических видеороликов – о боях на озере Хасан и у реки Халхин-Гол, о течении первого года Великой Отечественной войны и другие.

Все названные мероприятия пройдут на официальном сайте учреждения. Программу дополнят виртуальными экскурсиями на платформе Zoom в 13:00 и 17:30. Гид покажет экспозицию "Подвиг Армии" и диораму "Контрнаступление под Москвой".

Ранее жителей столицы пригласили отметить День защитника Отечества на ВДНХ. 21, 22 и 23 февраля здесь будет проходить специальная программа, в которую вошли тематические экскурсии и кинопоказы.

