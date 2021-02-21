Мосгорнаследие запустило экскурсию ко Дню защитника Отечества через чат-бот

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект Мосгорнаследия "Прогулки со Львом-хранителем" представил новую виртуальную экскурсию, посвященную Дню защитника Отечества. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Москвичей приглашают совершить путешествие по городу в компании чат-бота @levhranitel_bot, который работает на платформе Telegram", – указано в публикации.

Виртуальный гид проведет горожан по маршруту протяженностью 8 километров, на который уйдет порядка двух часов. При составлении прогулки учитывались памятные места, связанные с легендарными героями сражений и военачальниками.

Ранее стало известно, что тематические экскурсии ко Дню защитника Отечества также подготовят на ВДНХ. Специальная программа рассчитана на период с 21 по 23 февраля и включает в себя тематические экскурсии и кинопоказы.

