Парковки в Москве станут бесплатными 22 и 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

В московском департаменте транспорта рассказали о работе городских парковочных пространств в праздничные выходные.

Так, в воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме выходного дня: зоны с повышенным тарифом (380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час – в ночное) останутся платными.

"В праздники, 22 и 23 февраля, все уличные парковки будут бесплатными. Парковки со шлагбаумами останутся платными", – добавили в ведомстве.

К обычному режиму работы городские парковочные пространства вернутся с 24 февраля.

Дептранс напомнил, что при поездках в центр Москвы следует оставлять машины только на разрешенных местах и не перекрывать дорогу другому транспорту или пешеходам.

Ранее москвичам рассказали, как будут работать столичные организации в период продолжительных выходных с 21 по 23 февраля. В частности, изменится график работы медицинских и социальных учреждений.

