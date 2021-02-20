Москва онлайн покажет выступления исторических и современных танков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

22 февраля не пропустите прямую трансляцию из парка "Патриот", где состоится динамический показ образцов исторической и современной бронетанковой техники.

Мероприятие пройдет в рамках обширной праздничной программы, подготовленной в честь Дня защитника Отечества. Посетителей парка ждут выступления военных кинологов и их четвероногих напарников, показательные полеты аэроклуба ВВС, выступления десантников, мастер-классы по военной медицине и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 22 февраля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.