Москвичам предлагают увидеть станцию-призрак на экскурсиях в столичном метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В феврале в столичном метро возобновили ночные экскурсии, на которых посетители смогут прокатиться на ретропоезде и увидеть станцию-призрак. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Такие экскурсии всегда были популярны. А их жемчужина – поездка на ретропоезде из вагонов типа А, построенных в 1930-е годы", – рассказал заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Уточняется, что размер экскурсионной группы не должен превышать 45 человек в трех вагонах. Все проводится с соблюдением санитарных требований. Экскурсии проводят раз в месяц по графику.

Ранее стало известно, что 24 февраля специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по палатам бояр Романовых в Зарядье.

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