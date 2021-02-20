Москва онлайн покажет экскурсию по палатам бояр Романовых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

24 февраля специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по палатам бояр Романовых в Зарядье.

Вы познакомитесь с патриархальным бытом московского боярства XVI–XVII веков, увидите жилые и хозяйственные помещения с изразцовыми печами, мебелью и предметами того времени.

Палаты являются филиалом Государственного исторического музея и единственной сохранившейся постройкой, входившей в состав большой усадьбы бояр Романовых.

В 1540-е годы усадьбой владел Никита Юрьев-Захарьин. Согласно преданию, в этих палатах родился царь Михаил Федорович.

Борис Годунов, чтобы не допустить восхождения рода Романовых на престол, объявил всех членов семьи государственными преступниками, лишил званий и имущества. Усадьба долгое время пустовала. Лишь в 1856 году по распоряжению Александра II началось восстановление исторического облика палат.

Смотрите прямую трансляцию 24 февраля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.