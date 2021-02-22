Праздничные мероприятия пройдут на Северном речном вокзале в честь 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества пройдут на Северном речном вокзале. Организатором серии активностей выступит Мосгортранс. Об этом сообщает департамент транспорта в своем Telegram-канале.
В здании Порта пяти морей состоится лекция о правильных тренировках и работой над телом. Ее проведут тренеры World Class. Сразу после этого там пройдет интеллектуальная игра "Квиз, плиз".
Для детей студенты академии ЦСКА покажут мастер-класс по футболу. Также защитники смогут посоревноваться в скорости сбора и разбора автомата Калашникова.
Для гостей прозвучат песни военных лет в исполнении творческого коллектива Академии водного транспорта РУТ (МИИТ).
В Дептрансе отметили, что развлечения будут проходить не только на Северном речном вокзале.
"В одном из трамваев № 39 будет работать художник и нарисует ваш портрет прямо в пути. Выкладывайте их в социальные сети и отмечайте @mosgortrans", – отметили в ведомстве.
Также можно будет выиграть билет в музей Победы на Поклонной горе. Для этого необходимо на странице Мосгортранса в Instagram ответить на вопрос "Что для вас значит 23 февраля?" Победителями станут 23 человека.
Ранее сообщалось, что в Москве с 22 по 28 февраля ожидаются спектакли, концерты, театрализованные шоу на льду, экскурсии, лекции, спортивные занятия и многое другое. Для тех, кто предпочитает оставаться дома, мероприятия пройдут онлайн. На страницах парков в соцсетях появятся лекции, спортивные тренировки и творческие мастер-классы.
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