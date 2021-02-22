Москвичам рассказали, как отпраздновать 23 февраля не выходя из дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные учреждения культуры подготовили насыщенную онлайн-программу к 23 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Жителей столицы ждут познавательные лекции и интересные обучающие занятия. К примеру, накануне Дня защитника Отечества библиотека № 170 имени Паустовского предлагает москвичам вспомнить имена великих полководцев, вошедших в историю России.
Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино" 23 февраля проведет прямую трансляцию видеолекции о жизни и подвигах адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова.
Культурный центр "Зеленоград" подготовил видеопоздравление. В 11:00 на его YouTube-канале выступит духовой оркестр.
Бабушкинский парк подготовил художественный мастер-класс для детей старше шести лет на художественный мастер-класс. Дети смогут научиться рисовать планирующий над полями самолет. Для активных пользователей парк проведет силовую тренировку с упражнениями на все группы мышц. Для занятия нужно подготовить коврик и кроссовки.
На официальном сайте культурного центра "Митино" опубликуют мастер-класс по самообороне. Принять участие смогут все желающие от шести лет и старше. Парк "Ходынское поле" опубликует видеоурок под названием "Стретчинг". Занятие посвятят суставной гимнастике. Во время урока зрителям покажут несколько эффективных упражнений для гибкости.
На странице библиотеки № 47 в Facebook покажут онлайн-презентацию, посвященную Международному дню родного языка. Она станет доступна 22 февраля. В этот же день юных москвичей приглашают на выставку-конкурс, посвященную снеговикам. Мероприятие подготовила библиотека № 192. Библиотека № 187 подготовила лекцию о творчестве известного художника Митрофана Грекова.
Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили развлекательную программу на неделю для жителей и гостей столицы. С 22 по 28 февраля ожидаются спектакли, концерты, театрализованные шоу на льду, экскурсии, лекции, спортивные занятия и многое другое.
Для тех, кто предпочитает оставаться дома, мероприятия пройдут онлайн. На страницах парков в соцсетях появятся лекции, спортивные тренировки и творческий мастер-класс.
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