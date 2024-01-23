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23 января, 08:45

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Москвичам рассказали о реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Москвичам рассказали о реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

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Территорию бывшего завода "МиГ" на севере Москвы в районе станции метро "Динамо" реорганизуют. Там на площади почти 60 гектаров построят детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины и офисы. Появятся минимум 25 тысяч новых рабочих мест.

Также для строительства жилищных комплексов и бизнес-центров готовят бывшую промзону "Кунцево". Это территория площадью более 15 гектаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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