Москвичам рассказали о реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Территорию бывшего завода "МиГ" на севере Москвы в районе станции метро "Динамо" реорганизуют. Там на площади почти 60 гектаров построят детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины и офисы. Появятся минимум 25 тысяч новых рабочих мест.

Также для строительства жилищных комплексов и бизнес-центров готовят бывшую промзону "Кунцево". Это территория площадью более 15 гектаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.