Заммэра Бочкарев рассказал о программе реновации в столице

Программа реновации в столице выходит на новый этап. Вскоре начнется масштабное строительство на месте уже снесенных домов для второй волны переселения. О проделанной работе рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, перед специалистами стоит задача – к 2032 году выполнить основную часть программу реновации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.