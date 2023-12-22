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22 декабря, 15:15

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Заммэра Бочкарев рассказал о программе реновации в столице

Заммэра Бочкарев рассказал о программе реновации в столице

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Программа реновации в столице выходит на новый этап. Вскоре начнется масштабное строительство на месте уже снесенных домов для второй волны переселения. О проделанной работе рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, перед специалистами стоит задача – к 2032 году выполнить основную часть программу реновации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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