Голову коня вернут на горельеф "Парад Победы" в Москве 22 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Голову коня маршала Рокоссовского, которую ранее спилил злоумышленник, 22 декабря вернут на горельеф "Парад Победы" возле Красной площади в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Мосгорнаследие.

В пресс-службе уточнили, что возвращать голову коня на памятник начали в 10:30. Работы специалисты намерены завершить в течение дня.

13 декабря неизвестный отпилил голову коня маршала Константина Рокоссовского, после чего скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего возбудили дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса (УК) РФ. Сейчас личность злоумышленника устанавливается.

Позже научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков предложил отреставрировать спиленный горельеф. Он назвал произошедшее надругательством над памятью о всех жертвах советского народа, который воевал и победил нацизм.



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