Движение на съездах с ТТК и Кутузовского проспекта ограничили в столице

В Дептрансе столицы предупреждают водителей об ограничениях, которые вводят с 22 декабря. Они связаны со строительными работами.

Будут поочередно закрыты для проезда в Московскую область съезды с внешней и внутренней сторон ТТК на Кутузовский проспект, а также съезд с Кутузовского проспекта на внешнюю сторону ТТК.

Ограничения будут действовать до 30 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.