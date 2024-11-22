Новогодняя ярмарка открылась в Национальном центре "Россия"

Погрузиться в атмосферу сказки и волшебства могут гости Национального центра "Россия". Там стартовал новогодний сезон.

В центре открылась ярмарка, где можно увидеть лучшие новогодние украшения со всей страны. Это самые необычные елочные игрушки, а также все, что поможет создать праздничный стол дома. Например кружевные скатерти и салфетки, конфеты, пряники, шоколад ручной работы и чай.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.