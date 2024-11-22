Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 02:00

Город

Новогодняя ярмарка открылась в Национальном центре "Россия"

Новогодняя ярмарка открылась в Национальном центре "Россия"

Москва стала важнейшим индустриальным и научным центр горной промышленности России

"Интервью": Алексей Емельянов – о форуме "Наследие"

Новости часа: пять лет назад запустили первые линии Московских центральных диаметров

Правила продажи билетов в театр изменятся в Москве

В Московской усадьбе Деда Мороза стартовал зимний сезон

"Торги Москвы": портал поставщиков

ВДНХ приглашает москвичей на выставку Третьяковской галереи

Алексей Емельянов рассказал о выставке "Про реставрацию"

Альпака поселилась в национальном парке "Лосиный остров"

Погрузиться в атмосферу сказки и волшебства могут гости Национального центра "Россия". Там стартовал новогодний сезон.

В центре открылась ярмарка, где можно увидеть лучшие новогодние украшения со всей страны. Это самые необычные елочные игрушки, а также все, что поможет создать праздничный стол дома. Например кружевные скатерти и салфетки, конфеты, пряники, шоколад ручной работы и чай.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика