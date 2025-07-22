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22 июля, 13:15

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Жителям и гостям столицы рассказали о локациях проекта "Лето в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали о локациях проекта "Лето в Москве"

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В рамках проекта "Лето в Москве" мероприятия проходят не только в центре, но и в округах столицы. Они продлятся до 7 сентября.

Локации для отдыха и активностей открыты на территории от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, у центра "Место встречи Баку", в ротонде на бульваре генерала Карбышева и в детском парке "Фили".

Площадки также работают на стадионе "Авангард", в парке "Академический", в зоне отдыха "Тропарево", сквере имени Судакова и на площадке "Московских сезонов" в Некрасовке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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