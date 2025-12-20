Москвичи рассказали, как проходят выходные на катке в парке "Коломенское"

Каток в московском парке "Коломенское" 20 декабря стал центром активного отдыха. Как сообщают зрители, приславшие видео, здесь можно не только покататься на коньках, но и поучаствовать в различных играх.

Для гостей подготовлены несколько видов хоккея: аэрохоккей, настольный хоккей и даже хоккей в валенках. Такие развлечения позволяют не замерзнуть и весело провести время на свежем воздухе независимо от погодных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.