Экскурсия "Бунинская Москва" пройдет на Гоголевском бульваре 19 августа

Экскурсия "Бунинская Москва" пройдет в столице 19 августа. Участники смогут погрузиться в мир героев рассказа "Чистый понедельник" писателя Ивана Бунина, который он считал лучшим в своем творчестве.

Также у посетителей будет возможность познакомиться с историческими улицами и зданиями, среди которых Дом Перцовой и Храм Ильи Пророка. Экскурсия стартует в 17:00 на Гоголевском бульваре.

