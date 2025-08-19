Форма поиска по сайту

19 августа, 07:45

Город

Экскурсия "Бунинская Москва" пройдет на Гоголевском бульваре 19 августа

Экскурсия "Бунинская Москва" пройдет в столице 19 августа. Участники смогут погрузиться в мир героев рассказа "Чистый понедельник" писателя Ивана Бунина, который он считал лучшим в своем творчестве.

Также у посетителей будет возможность познакомиться с историческими улицами и зданиями, среди которых Дом Перцовой и Храм Ильи Пророка. Экскурсия стартует в 17:00 на Гоголевском бульваре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Лето в Москве
Дмитрий Козачинский Дарья Ермакова

