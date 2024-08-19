Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

19 августа, 07:30

Город

Москвичи могут сняться в кино на площадке фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Москвичи могут сняться в кино на площадке фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

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Звезды Большого театра выступили для зрителей форума-фестиваля "Москва 2030"

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Медицину будущего можно увидеть в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Медицину будущего показали в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Движение поездов приостановят на участке Сокольнической линии с 24 по 28 августа

Медицину будущего можно увидеть на выставке в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

У гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" появилась возможность поучаствовать в съемках в парке искусств "Музеон". Три раза в день там реконструируют процесс создания знаменитых кинолент.

Например, любой желающий может стать героем фильмов "Бриллиантовая рука", "Летучая мышь", "Карнавал", "Берегись автомобиля", "Формула любви" или "Гостья из будущего". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваликультуравидеоМаксим ШаманинНика КараваеваНаталья Мелехина
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