Москвичи могут сняться в кино на площадке фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

У гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" появилась возможность поучаствовать в съемках в парке искусств "Музеон". Три раза в день там реконструируют процесс создания знаменитых кинолент.

Например, любой желающий может стать героем фильмов "Бриллиантовая рука", "Летучая мышь", "Карнавал", "Берегись автомобиля", "Формула любви" или "Гостья из будущего". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.