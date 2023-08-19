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19 августа, 18:30

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Фестиваль "Цветочный джем" будет открыт в Москве до 20 сентября

Фестиваль "Цветочный джем" будет открыт в Москве до 20 сентября

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Тверской бульвар превратился в арт-пространство благодаря фестивалю "Цветочный джем", там появился уникальный многоуровневый сад. Пространство в центре столицы было разделено на три большие тематические зоны, а с наступлением темноты включается подсветка.

Всего ландшафтные дизайнеры в рамках фестиваля украсили 12 городских локаций и высадили 100 тысяч растений. На Манежной площади, например, раскинулся большой сад с высокими холмами, луговыми цветами и розами.

На площадках также представлены и новые ландшафтные решения и лучшие проекты прошлых лет. В этом году фестиваль "Цветочный джем" продлится по 20 сентября, когда он закончится, кустарники, цветы и деревья перевезут на постоянные места. Подробнее – на телеканале Москва 24.

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