Москва подтвердила статус одного из самых освещенных городов

По уровню освещенности Москва вошла в топ-5 мегаполисов мира. На центральных улицах и в спальных районах столицы каждый день зажигаются миллионы ламп. За последние 10 лет уровень освещенности города увеличили в 1,5 раза.

Изменения начались в 2010 году. На смену устаревшим лампам пришли современные – светодиодные. Они работают 10–15 лет и потребляют на треть меньше электроэнергии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.