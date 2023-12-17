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17 декабря, 09:45

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Москва подтвердила статус одного из самых освещенных городов

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По уровню освещенности Москва вошла в топ-5 мегаполисов мира. На центральных улицах и в спальных районах столицы каждый день зажигаются миллионы ламп. За последние 10 лет уровень освещенности города увеличили в 1,5 раза.

Изменения начались в 2010 году. На смену устаревшим лампам пришли современные – светодиодные. Они работают 10–15 лет и потребляют на треть меньше электроэнергии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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