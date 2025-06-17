В Парке Победы открыли памятник воинам-связистам Великой Отечественной войны

В Москве состоялось торжественное открытие памятника воинам-связистам Великой Отечественной войны. Монумент установили в Парке Победы – на Аллее связистов. В церемонии приняли участие офицеры, ветераны и представители общественных организаций.

Проект разрабатывали более десяти лет. Как рассказали в организации ветеранов связи, идея памятника появилась еще в 2010 году. Сбор средств велся за счет меценатов, промышленников и участников отрасли. Скульптура создавалась в течение полугода.

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