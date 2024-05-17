Движение перекроют в ЦАО в выходные

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17 мая, 20:00

Город

Спорткомплекс "Акварис" достроят в Зябликове в этом году

Спорткомплекс "Акварис" достроят в Зябликове в этом году

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Новости часа: 9 предприятий парка "Руднево" получили статус резидента технополиса "Москва"

Контрольно-счетной палате Москвы исполнилось 30 лет

Бассейн под открытым небом заработал в "Лужниках"

Зоны платной парковки в Москве обозначат отдельным цветом

Москомэкспертиза выставила ограничение по площади квартир при строительстве в столице

Клубника появилась на столичных ярмарках выходного дня

Новости часа: спорткомплекс "Акварис" в Москве достроят в 2024 году

Разметку синего цвета нанесли на 146 улицах Москвы

Строительство спорткомплекса "Акварис" в столичном районе Зябликово планируется завершить в этом году. В здании будут оборудованы два бассейна и зал для групповых занятий, а также будет создана безбарьерная среда. За последние время в Зябликове реализовали несколько важных проектов, улучшающих инфраструктуру района и повышающих качество жизни.

Московские власти вводят запрет на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров, что соответствует площади студий – одного из самых популярных форматов на рынке столичных новостроек.

Клубника появилась на московских ярмарках выходного дня. Первые ранние сорта ягод созревают в Крыму, затем на Кубани. В ближайшее время на прилавках в Москве появятся около 15 разных сортов клубники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городстроительствообществовидеоСветлана Ключникова
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