Спорткомплекс "Акварис" достроят в Зябликове в этом году

Строительство спорткомплекса "Акварис" в столичном районе Зябликово планируется завершить в этом году. В здании будут оборудованы два бассейна и зал для групповых занятий, а также будет создана безбарьерная среда. За последние время в Зябликове реализовали несколько важных проектов, улучшающих инфраструктуру района и повышающих качество жизни.

Московские власти вводят запрет на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров, что соответствует площади студий – одного из самых популярных форматов на рынке столичных новостроек.

Клубника появилась на московских ярмарках выходного дня. Первые ранние сорта ягод созревают в Крыму, затем на Кубани. В ближайшее время на прилавках в Москве появятся около 15 разных сортов клубники.

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