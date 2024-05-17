Сергей Собянин рассказал о развитии района Зябликово

Развитие столичного Зябликова связано с множеством проектов, сообщил Сергей Собянин. Некоторые из них уже реализованы, например был открыт международный автовокзал Красногвардейский после реконструкции.

А в 2024 году планируется завершить строительство спорткомплекса "Акварис". Там будет сразу два бассейна, посещать их смогут все желающие. Одновременно комплекс вмещает порядка 100 человек. Помимо плавания и аквааэробики, они смогут заниматься йогой, оздоровительной гимнастикой и хореографией.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.