Сергей Собянин рассказал о развитии района Зябликово

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17 мая, 14:30

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Развитие столичного Зябликова связано с множеством проектов, сообщил Сергей Собянин. Некоторые из них уже реализованы, например был открыт международный автовокзал Красногвардейский после реконструкции.

А в 2024 году планируется завершить строительство спорткомплекса "Акварис". Там будет сразу два бассейна, посещать их смогут все желающие. Одновременно комплекс вмещает порядка 100 человек. Помимо плавания и аквааэробики, они смогут заниматься йогой, оздоровительной гимнастикой и хореографией.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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